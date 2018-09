Junior Davis Cup 2018: finale tra Spagna e Francia, Italia-Argentina per il 3° posto

Saranno Spagna e Francia le due nazionali che, nella giornata di domani, scenderanno in campo in quel di Budapest con l’obiettivo di conquistare la Junior Davis Cup 2018.

La compagine iberica, composta da Mario Gonzalez Fernandez, Carlos Alcaraz Garfia e Pablo Llamas Ruiz, ha sconfitto l’Italia (Musetti, Cobolli, Nardi) per 2-0, mentre la squadra transalpina (Lilian Marmousez, Harold Mayot, Martin Breysach) ha liquidato con un severo 3-0 i pari età dell’Argentina (De La Fuente, Burruchaga, Torres).

FINALE 1° POSTO

Spagna vs Francia

FINALE 3° POSTO

Italia vs Argentina

FINALE 5° POSTO

Giappone vs vincente Gran Bretagna/Danimarca

FINALE 7° POSTO

Brasile vs perdente Gran Bretagna/Danimarca

FINALE 9° POSTO

Stati Uniti vs Ungheria

FINALE 11° POSTO

Canada vs Uzbekistan

FINALE 13° POSTO

Australia vs Marocco

FINALE 15° POSTO

Hong Kong vs Uruguay

