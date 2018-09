ATP Tokyo: Il Tabellone Principale. Cilic è il n.1 del seeding

ATP Tokyo 500 | Indoor | $1.781.930

(1) Cilic, Marin vs Struff, Jan-Lennard

Chardy, Jeremy vs Dzumhur, Damir

Wawrinka, Stan vs (SE) Fritz, Taylor

Shapovalov, Denis vs (7) Chung, Hyeon

(4) Schwartzman, Diego vs Qualifier

Qualifier vs Johnson, Steve

Qualifier vs Haase, Robin

Mannarino, Adrian vs (6) Raonic, Milos

(5) Tsitsipas, Stefanos vs (WC) Daniel, Taro

Simon, Gilles vs de Minaur, Alex

Paire, Benoit vs Jarry, Nicolas

(WC) Sugita, Yuichi vs (3) Nishikori, Kei

(8) Gasquet, Richard vs Qualifier

Kyrgios, Nick vs (WC) Nishioka, Yoshihito

Marterer, Maximilian vs Tiafoe, Frances

Ebden, Matthew vs (2) Anderson, Kevin