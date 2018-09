ATP Beijing: Il Tabellone di Qualificazione. Matteo Berrettini è il n.3 del seeding

ATP Beijing 500 | Cemento | $3.401.860

(1) Lajovic, Dusan vs (WC) Wu, Di

Ivashka, Ilya vs (5) Norrie, Cameron

(2) Sandgren, Tennys vs (Alt) Ramanathan, Ramkumar

(WC) Te, Rigele vs (7) Pospisil, Vasek

(3) Berrettini, Matteo vs (WC) Zhang, Zhizhen

Vesely, Jiri vs (6) Donskoy, Evgeny

(4) Jaziri, Malek vs Troicki, Viktor

Albot, Radu vs (8) Kukushkin, Mikhail

NATIONALTENNIS STADIUM – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Daria Gavrilova vs [5] Petra Kvitova

2. Maria Sakkari vs Donna Vekic

3. [6] Elina Svitolina vs Aleksandra Krunic

4. Magdalena Rybarikova vs [12] Jelena Ostapenko (non prima ore: 14:30)

5. [10] Julia Goerges vs Johanna Konta

LOTUS COURT – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Yulia Putintseva vs [WC] Yifan Xu

2. [1] Dusan Lajovic vs [WC] Di Wu

3. [5] Sorana Cirstea vs [15] Polona Hercog

4. Danielle Collins vs Timea Bacsinszky

5. Lyudmyla Kichenok / Katarina Srebotnik vs Miyu Kato / Makoto Ninomiya

MOON COURT – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ajla Tomljanovic vs Dayana Yastremska

2. [3] Matteo Berrettini vs [WC] Zhizhen Zhang

3. [4] Monica Puig OR Ons Jabeur vs [12] Tatjana Maria (non prima ore: 09:30)

4. [4] Malek Jaziri vs Viktor Troicki (non prima ore: 11:00)

COURT 3 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Andrea Petkovic vs [16] Sara Sorribes Tormo

2. [WC] Rigele Te vs [7] Vasek Pospisil

3. [3] Katerina Siniakova OR [WC] Fang Ying Xun vs [10] Bernarda Pera (non prima ore: 09:30)

4. [2] Yulia Putintseva OR [WC] Yifan Xu vs Christina Mchale OR [9] Magda Linette

COURT 4 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christina Mchale vs [9] Magda Linette

2. Katie Boulter vs [11] Lara Arruabarrena

3. [6] Sofia Kenin OR Heather Watson vs Zarina Diyas OR [14] Monica Niculescu (non prima ore: 09:30)

COURT 7 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Vesely vs [6] Evgeny Donskoy

2. [2] Tennys Sandgren vs [Alt] Ramkumar Ramanathan

COURT 8 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Radu Albot vs [8] Mikhail Kukushkin

2. Ilya Ivashka vs [5] Cameron Norrie (non prima ore: 11:00)