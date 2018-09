ATP Chengdu: I risultati Live con il dettagliato dei Quarti di Finale. Nessun problema per Fabio Fognini che approda in semifinale

Fabio Fognini conquista le semifinali del torneo ATP 250 di Chengdu.

Nei quarti il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, ha liquidato per 64 62, in un’ora e 6 minuti di partita, l’australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp ed ottava testa di serie.

Sabato, in quella che sarà la sua 36esima complessiva in carriera nel circuito maggiore, Fognini troverà dall’altra parte della rete il vincente del derby a stelle e strisce tra Sam Querrey, numero 58 Atp, ed il Next Gen Taylor Fritz, numero 62 del ranking mondiale.

