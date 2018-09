Coppa Davis 2019, ufficiale: la città di Madrid ospiterà le fasi finali del torneo

L’International Tennis Federation e Kosmos Tennis, società fondata dal calciatore Gerard Piqué, hanno comunicato la sede della fase finale della nuova Coppa Davis: sarà Madrid ad ospitare, nel 2019 e nel 2020, le ultime partite, le più prestigiose, della coppa a squadre che, come ben noto, cambierà radicalmente nella sua forma a partire dalla prossima stagione tennistica.

Nel 2019 sarà la Caja Magica ad ospitare le 18 squadre che accederanno al tabellone principale e, di conseguenza, tutti i top player che ne prenderanno parte. La città spagnola ha battuto, come prevedibile, la concorrenza di Lille, che negli ultimi anni è stata sede fissa per gli incontri casalinghi della nazionale transalpina.

“Siamo lieti di annunciare che la fase finale della Coppa Davis 2019 si disputerà a Madrid. E’ una città abituata al grande tennis e, soprattutto, adatta a momenti sportivi come questo: la qualità sarà altissima e sono certo che gli spettatori potranno contare su una grande organizzazione ed un ottimo intrattenimento. A nome dell’ITF, desidero ringraziare gli organi competenti della città di Madrid, a partire dal Comune; in ultimo, inoltre, vorrei dire grazie alla città di Lille per le eccellenti proposte forniteci durante il processo di selezione“, ha commentato David Haggerty, presidente dell’ITF.





Lorenzo Carini