Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 1° ottobre)

Saranno davvero pochi i giocatori italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Under 18. La maggioranza dei nostri portacolori sarà di scena tra Spagna e Grecia, rispettivamente in un torneo G4 sulla terra battuta ed in un torneo G5 sul cemento.

Da segnalare anche le presenze di Matteo Lugari in Montenegro e quella di David Polo in un G5 in Repubblica Dominicana.

Sanchez-Casal Junior Cup 2018 (Spagna – G4 – Terra outdoor)

Q: Marcello Serafini, Enrico Wood

MD: Samuel Vincent Ruggeri, Leonardo Malgaroli

Bar Open 2018 (Montenegro – G5 – Terra indoor)

MD: Matteo Lugari

III Copa Mangulina (Repubblica Dominicana – G5 – Terra outdoor)

MD: David Polo

Rhodes Cup Junior (Grecia – G5 – Cemento outdoor)

Q: Francesco Coriani, Matteo Gigante, Enrico Lanza Carriccio





Lorenzo Carini