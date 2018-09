20 anni di grande tennis in Val Gardena – Challenger ATP a Ortisei dal 6 al 14 ottobre – Cinque Top 100 al via – Presente anche Lorenzo Sonego – Wild Card in tabellone per Jannik Sinner

Due decenni di grande tennis in Val Gardena. I vent’anni che sono passati dal debutto nel marzo 1999 con un diecimila femminile saranno festeggiati durante la settimana della nona edizione del Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol in programma a Ortisei dal 6 al 14 ottobre. Il torneo di tennis più importante in Alto Adige è stato presentato stamattina nella Sparkasse Academy a Bolzano da Ellis Kasslatter, presidente del comitato organizzatore e da Ambros Hofer, il direttore del torneo.

È vero non ci sarà quest’anno Andreas Seppi, da tanti anni stella del tennis altoatesino e italiano impegnato in Asia in queste settimane della stagione. Sarà comunque un torneo di tutto rispetto che si giocherà per la seconda volta nella seconda settimana di ottobre anziché in novembre. Invariato il montepremi di 64.000 euro. Torniamo indietro. Dal 1999 al 2009 Ortisei è stato teatro di un torneo ITF femminile con dei nomi eccellenti nell’albo d’oro. Basta ricordare che hanno vinto il torneo Flavia Pennetta nel 2002, l’azzurra che ha chiuso la sua carriera trionfando agli US Open del 2015, o anche la danese Caroline Wozniacki nel 2007, allora 16-enne, numero uno del mondo nel 2010 e vincitrice dell’Australian Open di quest’anno. 2005 fu poi l’anno di Michaella Krajicek ex numero uno del ranking mondiale juniores. L’unica ad avere vinto il torneo per due volte è stata Mara Santangelo, la biondona della Val di Fiemme in Trentino ha trionfato nel 2003 e nel 2008.

Tra i maschi in otto edizioni il solo Andreas Seppi ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro per due volte nel 2014 e 2015. Il 34-enne di Caldaro, che in Val Gardena è di casa, ha giocato il torneo per quattro volte e ha un record di 16 vittorie e solo due sconfitte. Nel 2017 dovette arrendersi nei quarti in due tiebreak all’azzurro Matteo Donati. Quest’anno come sapete Seppi ha scelto di giocare in Asia. Questa settimana ha fatto tappa a Shenzhen in Cina, la settimana prossima gioca o a Tokio o a Pechino, nella settimana gardenese è iscritto al Master 1000 di Shanghai, dove al momento dovrebbe giocare le qualificazioni. Finirà la sua stagione con tre tornei in Europa: Mosca, Basilea e il master 1000 di Parigi Bercy, prima dell’iniezione all’anca prevista per i primi di novembre.

Cinque Top 100 e due ex-vincitori presenti nel 2018

La scelta di anticipare il torneo di un mese e giocare nella seconda settimana di ottobre invece che in novembre è risultata azzeccata già nel 2017. Erano quattro i giocatori presenti fra i primi cento del mondo al torneo gardenese nella passata stagione. Quest’anno il numero è salito a cinque. Curiosamente come dodici mesi fa il francese Pierre-Hugues Herbert è il primo nome nell’Entry List uscita a tre settimane dal torneo. Herbert nel ranking mondiale del 17 settembre era al 68esimo posto. Quest’anno ha raggiunto gli ottavi al master 1000 di Indian Wells e il terzo turno al Roland Garros. Nel 2017 Herbert a Ortisei si fermò in semifinale. Il secondo giocatore nell’Entry List è lo slovacco Lukas Lacko (numero 77 nel ranking ATP) già finalista della prima edizione del torneo gardenese nel 2010 e sconfitto solo dal polacco Michal Przysiezny. Segue il giovane Spagnolo Jaume Munar (ATP numero 82) davanti all’altro slovacco Jozek Kovalik (ATP-numero 83). Quinto top 100 è Lorenzo Sonego, il detentore del titolo. Il torinese grazie alla sua vittoria al challenger di Genova qualche settimana fa è entrato per la prima volta nei top 100 del ranking mondiale (numero 90 la settimana scorsa). Sonego cerca di vincere il torneo per la seconda vola di seguito, impresa riuscita solo a Seppi nel 2013 e 2014.

Con il lituano Ricardas Berankis (numero 103 del ranking ATP) troviamo un altro vincitore del torneo al via. Bernakis ha trionfato a Ortisei nel 2015. Hanno confermato la loro presenza anche giocatori come Simone Bolelli, davisman azzurro e semifinalista in Val Gardena otto anni fa, o il tedesco Matthias Bachinger, fermato in finale nel 2014 solo da Seppi. Bachinger la settimana scorsa ha fatto notizia con la prima finale raggiunta in un torneo ATP. A Metz in Francia era partito dalle qualificazioni fermandosi solo a un passo dalla vittoria, battuto in finale da Gilles Simon dopo avere eliminato in semifinale il giapponese Kei Nishikori, prima testa di serie del torneo. Bachinger nel ranking mondiale ha fatto un bel salto e da lunedì è al 135esimo posto. Il forte austriaco Dennis Novak e Sergiy Stakhovsky, l’ucraino che nel 2012 riuscì a battere un certo Roger Federer al secondo turno di Wimbledon, sono altri nomi illustri al via quest’anno.

80 punti ATP e 9200 euro per il vincitore

Sono tanti i candidati per la vittoria finale. Al vincitore andranno 80 punti per la classifica mondiale oltre a 9200 euro. Nella settimana del ATP Masters di Shanghai si giocano ben cinque tornei challenger in tutto il mondo, ma solo Ortisei ha al via così tanti Top 100. “Siamo sicuramente orgogliosi dell’Entry List. Avere in tabellone tanti giocatori che hanno già giocato il nostro torneo in passato e vederli tornare ci fa piacere e vuol dire che si sono trovati molto bene da noi”, ha detto Ambros Hofer, il direttore del torneo. Anche il tedesco Dustin Brown, momentaneamente fuori di due posti, dovrebbe entrare direttamente in tabellone. Spera di entrare in tabellone anche Stefano Napolitano, vincitore gardenese nel 2016, al momento fuori di soli tre posizioni. “Di sicuro a Brown daremo una wild card per il doppio”, dice Ellis Kasslatter, presidente del comitato organizzatore. Per la prima volta dopo tanti anni non sarà Carmelo Di Dio il supervisor dell’ATP ma ci sarà il francese Stephane Cretois.

Wild Card in tabellone per Jannik Sinner

Andreas Seppi ha preferito quest’anno giustamente di giocare il tour in Asia e di conquistare in Cina i punti necessari per rientrare nei Top 40 a fine anno. La stella locale non sarà al via, ma questo non vuol dire che non avremo nessun altoatesino in tabellone. “Abbiamo deciso di dare la nostra wild card in tabellone a Jannik Sinner. Il 17-enne è il più grande talento in Alto Adige che abbiamo”, ha detto Hofer. Sinner a inizio anno ha conquistato il suo primo punto ATP. Attualmente il ragazzo di Sesto in Val Pusteria, che si allena a Bordighera nel team di Riccardo Piatti ed è seguito dal coach Andrea Volpini, è entrato nei Top 900 ed è il primo azzurro nato dopo il 2000 a sfondare il muro dei primi mille al mondo. Sinner occupa la posizione numero 872 del ranking ATP (career high lunedì scorso) essendo così il terzo giocatore altoatesino dopo Seppi e il bolzanino Alexander Weis (numero 849 ATP). Le rimanenti tre wild card del tabellone principale le assegnerà la Federazione Italiana Tennis a tre giocatori azzurri. Hofer: “Per quanto riguarda le nostre wild card per le qualificazioni le daremo sicuramente a giocatori locali. Aspettiamo le richieste e poi decideremo”.

Semifinali e finali sabato e domenica dalle ore 14

Il torneo di Ortisei partirà con le qualificazioni (sorteggio venerdì 5 ottobre alle ore 21) in programma da sabato 6 ottobre. 32 giocatori per tre giorni si sfideranno per quattro posti nel main draw. Da sabato 6 a lunedì 8 ottobre le partite avranno inizio alle ore 10. Le prime partite del tabellone principale saranno in programma nel pomeriggio di lunedì 8 ottobre. Le semifinali di sabato 13 ottobre (due match) partiranno alle ore 14, la finale del doppio sarà giocata per la prima volta sabato alle ore 18. La finale del singolare è in programma domenica 14 ottobre sempre alle ore 14.

Ingresso libero fino a venerdì incluso – Si paga solo nel weekend delle finali Grande novità quest’anno: “Il biglietto per assistere alle partite si pagherà solo nel weekend delle finali sabato e domenica 13 e 14 ottobre”, dice Ellis Kasslatter. Allora i biglietti giornalieri costeranno 15 euro. Dal primo sabato delle qualificazioni (7 ottobre) a venerdì 12 ottobre (giorno dei quarti di finale) l’ingresso sarà gratuito. I biglietti d’ingresso per il torneo sono in vendita da subito sul sito internet della manifestazione (www.tennis-valgardena.com/it/atp/home/) e all’Azienda di Soggiorno della Val Gardena.

Festeggiamenti dei 20 anni venerdì 12 ottobre

Un appuntamento clou di questa edizione sarà sicuramente la festa per i 20 anni del torneo. Si terrà venerdì 12 ottobre dalle ore 21 nel Tenniscenter di Roncadizza con tanta musica (sul palco si esibiranno “The Jam’son”). “Abbiamo invitato tutti i vincitori del nostro torneo, da Gloria Pizzichini a Lorenzo Sonego e daremo un piccolo riconoscimento a tutti i membri del comitato organizzatore che in questi due decenni ci hanno aiutato a fare grande il nostro torneo, ormai un appuntamento fisso nel calendario altoatesino e non solo”, ha detto la Kasslatter.

Family Day confermato – Luis Trenker ancora a Ortisei

Il primo Family Day nel 2017 è stato un grande successo, gli organizzatori hanno deciso così di ripeterlo anche nel 2018 al posto del tradizionale Kids’ day degli anni passati. Il Family Day è in programma la prima domenica 7 ottobre dalle ore 15. Ci saranno giochi per i bimbi, un mago e ci sarà la possibilità per i bambini di misurarsi con qualche stella del torneo. Come nel 2017 i raccattapalle e il comitato organizzatore saranno rivestiti dal marchio “Luis Trenker” per dare un lifestyle alpino al torneo.

Il torneo in diretta su www.tennis-valgardena.com

Come negli ultimi due anni gli appassionati di tennis in tutto il mondo hanno la possibilità di seguire il torneo gardenese in diretta su internet. Sul sito www.tennis-valgardena.com/it/atp/home/ è installato un live score. Ci sarà inoltre il live stream sui due campi di gioco. Aggiornamenti in tempo reale, notizie fresche e belle foto come sempre anche su facebook (Internazionali Tennis Val Gardena) e Twitter (@tennisortisei).

Ortisei CH, Italy €64,000

Date: 10/8/2018 Original Cut Off: 192 Ranking Date: 9/17/2018

68 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Lacko, Lukas (SVK)

82 Munar, Jaume (ESP)

83 Kovalik, Jozef (SVK)

90 Sonego, Lorenzo

103 Berankis, Ricardas (LTU)

108 Humbert, Ugo (FRA)

120 Maden, Yannick (GER)

122 Zopp, Jurgen (EST)

133 Novak, Dennis (AUT)

136 Halys, Quentin (FRA)

141 Robert, Stephane (FRA)

145 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

147 Bolelli, Simone

155 Barrere, Gregoire (FRA)

164 Moraing, Mats (GER)

166 Bachinger, Matthias (GER)

167 Lestienne, Constant (FRA)

168 Caruso, Salvatore

170 Vanni, Luca

181 Gombos, Norbert (SVK)

192 Hoang, Antoine (FRA)