Junior Davis Cup 2018: Italia-Marocco 3-0, tutto facile per gli azzurrini

Esordio convincente per la nazionale italiana impegnata nella fase finale della Junior Davis Cup 2018, in corso fino al 30 settembre sui campi del National Tennis Centre di Budapest (Ungheria).

Nella prima giornata della fase a gironi, l’Italia ha sconfitto il Marocco per 3-0: Luca Nardi e Lorenzo Musetti hanno concesso appena un gioco ai rispettivi avversari nei due incontri di singolare, mentre Cobolli/Musetti hanno vinto il loro match di doppio col punteggio di 6-2 6-1.

I ragazzi di Stefano Pescosolido, grazie alla vittoria odierna, si prendono la testa del Gruppo A davanti al Giappone che ha battuto il Canada per 2-1. Sarà proprio la compagine nordamericana la prossima avversaria degli azzurri: i giocatori che compongono la formazione canadese sono Ilya Tiraspolsky (2002, n.508 ITF), Joshua Lapadat (2002, n.328 ITF) e Antoine Marleau (2002, senza ranking ITF).

PRIMA GIORNATA, ITALIA-MAROCCO 3-0:

Luca Nardi (ITA) b. Mehdi Belmahi (MAR) 6-0 6-1

Lorenzo Musetti (ITA) b. Younes Adnane (MAR) 6-1 6-0

Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti (ITA) b. Younes Adnane/Moad Naoui 6-2 6-1