ATP Pechino e Tokyo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Seppi entra a Tokyo

Beijing, China ATP 500

Date: 10/1/2018 Original Cut Off: 41 Ranking Date: 8/20/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

3 Del Potro, Juan Martin (ARG)

4 Zverev, Alexander (GER)

8 Dimitrov, Grigor (BUL)

11 Isner, John (USA)

12 Carreno Busta, Pablo (ESP)

14 Fognini, Fabio

16 Edmund, Kyle (GBR)

18 Sock, Jack (USA)

19 Bautista Agut, Roberto (ESP)

20 Coric, Borna (CRO)

22 Cecchinato, Marco

27 Khachanov, Karen (RUS)

31 Verdasco, Fernando (ESP)

32 Krajinovic, Filip (SRB)

35 Querrey, Sam (USA)

36 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

37 Rublev, Andrey (RUS)

38 Monfils, Gael (FRA)

40 Fucsovics, Marton (HUN)

41 Mayer, Leonardo (ARG)

51 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

378 Murray, Andy (GBR) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

Alternates

45 Gojowczyk, Peter (GER)

46 Zverev, Mischa (GER)

50 Seppi, Andreas

52 Struff, Jan-Lennard (GER)

53 Ebden, Matthew (AUS)

Beijing Q, China ATP 500

Date: 10/1/2018 Original Cut Off: 84 Ranking Date: 9/10/2018

45 Gojowczyk, Peter (GER)

49 Sousa, Joao (POR)56 Lajovic, Dusan (SRB)58 Sandgren, Tennys (USA)62 Pella, Guido (ARG)63 Jaziri, Malek (TUN)64 Zverev, Mischa (GER)70 Norrie, Cameron (GBR)74 Lopez, Feliciano (ESP)76 Bedene, Aljaz (SLO)83 Kovalik, Jozef (SVK)84 Donskoy, Evgeny (RUS)

Alternates

85 Pospisil, Vasek (CAN)

87 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

89 Baghdatis, Marcos (CYP)

91 Vesely, Jiri (CZE)

92 Kubler, Jason (AUS)

Tokyo, Japan ATP 500

Date: 10/1/2018 Original Cut Off: 49 Ranking Date: 8/20/2018

5 Anderson, Kevin (RSA)

7 Cilic, Marin (CRO)

10 Goffin, David (BEL)

13 Schwartzman, Diego (ARG)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

17 Pouille, Lucas (FRA)

21 Nishikori, Kei (JPN)

23 Chung, Hyeon (KOR)

24 Dzumhur, Damir (BIH)

25 Raonic, Milos (CAN)

26 Gasquet, Richard (FRA)

28 Shapovalov, Denis (CAN)

29 Mannarino, Adrian (FRA)

30 Kyrgios, Nick (AUS)

34 Johnson, Steve (USA)

39 Simon, Gilles (FRA)

42 Tiafoe, Frances (USA)

43 De Minaur, Alex (AUS)

44 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Jarry, Nicolas (CHI)

48 Haase, Robin (NED)

49 Marterer, Maximilian (GER)

101 Wawrinka, Stan (SUI) (Acceptance based on year-end Top 30 list)

Alternates

50 Seppi, Andreas

52 Struff, Jan-Lennard (GER)

53 Ebden, Matthew (AUS)

54 Millman, John (AUS)

55 Paire, Benoit (FRA)

Tokyo Q, Japan ATP 500

Date: 10/1/2018 Original Cut Off: 77 Ranking Date: 9/10/2018

35 Medvedev, Daniil (RUS)

37 Millman, John (AUS)

47 Seppi, Andreas

48 Ebden, Matthew (AUS)

50 Struff, Jan-Lennard (GER)

51 Harrison, Ryan (USA)

54 Paire, Benoit (FRA)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Klizan, Martin (SVK)

67 Kudla, Denis (USA)

69 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

72 Daniel, Taro (JPN)

77 McDonald, Mackenzie (USA)

Alternates

78 Lacko, Lukas (SVK)

80 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

81 Copil, Marius (ROU)

85 Pospisil, Vasek (CAN)

91 Vesely, Jiri (CZE)