Davis Cup 2018: A febbraio parte la “Nuova Davis”. Mercoledì 26 settembre il sorteggio degli azzurri

Sabato 1 e domenica 2 febbraio scenderanno in campo, in confronti diretti ancora con la tradizionale formula ‘casa e trasferta’ ed in palio ci sarà l’accesso alle Finali di Coppa Davis che con il nuovo format dove vedranno impegnate 18 nazionali.

Saranno al via le quattro semifinaliste dell’edizione 2018, Francia, Spagna, Croazia e Stati Uniti, le 12 vincitrici del turno di qualificazione in programma dal 01 al 02 febbraio e le due wild card, che verranno annunciate prima del sorteggio degli accoppiamenti del turno di qualificazione 2019, fissato per mercoledì 26 settembre a Londra.

Le Teste di Serie

1. Argentina

2. Belgio

3. Gran Bretagna

4. Serbia

5. Italia

6. Germania

7. Kazakhstan

8. Repubblica Ceca

9. Svezia

10. Austria

11. Canada

12. Giappone

I possibili accoppiamenti degli azzurri

Australia (trasferta)

Brasile (trasferta)

Cile (trasferta)

Colombia (sorteggio)

Ungheria (casa)

India (trasferta)

Olanda (casa)

Russia (casa)

Svizzera (trasferta)

Uzbekistan (sorteggio)

[due di queste quattro squadre ammesse in base al ranking dopo i playoff Gruppo 1 di fine ottobre

Portogallo (trasferta)

Slovacchia (trasferta)

Bielorussia (trasferta)

Bosnia-Herzegovina (sorteggio)