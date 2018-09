Laver Cup: I risultati dellì’ultima giornata. Roger Federer vince in singolare ma perde in doppio

Giornata in chiaroscuro per Roger Federer alla Laver Cup. Dapprima il renano è stato sconfitto in doppio insieme ad Alexander Zverev da John Isner e Jack Sock, poi il renano ha vinto in rimonta il singolare contro il gigante americano riportando in vantaggio il Team Europe, ora in avanti per 10-8. La prima squadra che raggiungerà i 13 punti conquisterà il trofeo.

Entrambi gli incontri si sono decisi al super tie-break, il doppio con il punteggio di 4-6 7-6 (7/2) 11/9, il singolare per 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 10/7. Nella seconda sfida King Roger ha avuto il merito di annullare tre match point nel secondo set prima di riuscire a sfruttare la sua seconda occasione dopo due ore di gioco.