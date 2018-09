Ranking ATP doppio: Fognini rientra in Top-70, Berrettini verso i primi 100

La vittoria nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo ha permesso a Fabio Fognini e Matteo Berrettini di conquistare punti importanti per la classifica mondiale di doppio.

Il tennista ligure ha guadagnato 16 posizioni e da lunedì sarà il nuovo numero 63 del ranking. E’ molto lontana, ovviamente, la miglior classifica di n.7 raggiunta nel luglio 2015, ma con questi ultimi tornei della stagione Fabio ha una grossa opportunità di scalare la graduatoria di specialità: questa settimana sarà impegnato a Chengdu al fianco di Philipp Peztschner, 34enne tedesco che in carriera ha vinto due tornei del Grande Slam (Wimbledon 2010 e US Open 2011). Primo turno tutt’altro che impossibile contro Albot/Jaziri.

Matteo Berrettini scala ben 75 posizioni nel ranking di doppio e si avvicina alla Top-100. Il tennista romano, classe 1996, sarà il nuovo n.126 della classifica di specialità: migliorato il best ranking per l’allievo di Vincenzo Santopadre, capace di conquistare due titoli in questa stagione (oltre alla vittoria a San Pietroburgo, “Berre” ha trionfato a Gstaad in coppia con Daniele Bracciali).

RANKING DOPPIO FOGNINI/BERRETTINI

63. Fabio Fognini 1345 punti (+16 posizioni)

126. Matteo Berrettini 615 punti (+75 posizioni)

Lorenzo Carini