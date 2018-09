Roger Federer pensa di giocare la Laver Cup anche dopo il ritiro

Roger Federer, uno degli ambasciatori della Laver Cup, sembra essere più che soddisfatto di questa manifestazione.

Lo svizzero, che ha perso in coppia al fianco di Novak Djokovic e ha vinto sabato con Nick Kyrgios, ha parlato in conferenza stampa ed ha espresso la sua passione per il torneo.

Il 37enne ha ammesso di voler giocare anche la Laver Cup quando si ritirerà dal circuito (anche se ancoranon ci pensa). “Mi vedo giocare questo evento anche dopo il ritiro. Sono tre giorni di aria fresca. Non è qualcosa che è in programma in questo momento, ma in futuro spero di essere coinvolto in qualche modo “, ha ammesso il numero due del mondo.