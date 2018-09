Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 24 settembre)

Pochi italiani al via nei tornei Junior in programma la prossima settimana. Trasferta australiana per Andrea Fiorentini, impegnato in un G5 a Canberra. In Asia, invece, giocherà Kai Emanuele Richelmy, alle prese con le qualificazioni in un G2 cinese.

Gli altri azzurri giocheranno in Europa fra Croazia, Spagna e Montenegro ed in Africa, con Giorgio Tabacco (foto) e Lorenzo Vincenti che saranno di scena in Tunisia.

China Junior 16 (Cina – G2 – Cemento outdoor)

Q: Kai Emanuele Richelmy

17. Losinj Junior Cup (Croazia – G4 – Terra outdoor)

Q: Alberto Orso

Canberra Junior International (Australia – G5 – Terra outdoor)

MD: Andrea Fiorentini

Internacionales de Majadahonda (Spagna – G5 – Terra outdoor)

MD: Daniel Bagnolini

ITF/CAT Juniors Sfax Tunisia (Tunisia – G5 – Cemento outdoor)

MD: Giorgio Tabacco, Lorenzo Vincenti

Liberation Day of Niksic tournament (Montenegro – G5 – Terra outdoor)

Q: Saverio Trippetti, Federico Serena

MD: Giulio Perego

Q: Rachele Munari

