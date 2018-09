Laver Cup 2018: I risultati della prima giornata. Sconfitto il doppio Federer-Djokovic

Non è riuscito il debutto di Roger Federer alla Laver Cup. Impegnato in coppia con Novak Djokovic nel primo doppio della manifestazione, il renano e il serbo sono stati sorprendentemente sconfitti per 6-7 (5/7) 6-3 10/6 da Kevin Anderson e Jack Sock.

Malgrado la battuta d’arresto l’Europa si trova comunque in vantaggio sul Resto del Mondo: in precedenza nei singolari si sono imposti Grigor Dimitrov (contro Frencis Tiafoe), Kyle Edmund (contro Jack Sock) e David Goffin (contro Schwartzman). Federer tornerà in campo nella notte contro Nick Kyrgios.

Day 1

G. Dimitrov b. F. Tiafoe 6-1 6-4

K. Edmund b. J. Sock 6-4 5-7 10-6

D. Goffin b. D. Schwartzman 6-4 4-6 11-9

J. Sock/K. Anderson b. R. Federer/N. Djokovic 6-7(5) 6-3 10-6