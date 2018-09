WTA Seoul e Guangzhou: Live i risultati del Day 6

WTA Seoul International | Cemento | $250.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Ellen Perez / Arina Rodionova vs [WC] Ji-Hee Choi / Na-Lae Han



WTA Seoul Ellen Perez / Arina Rodionova [3] Ellen Perez / Arina Rodionova [3] 1 1 Ji-Hee Choi / Na-Lae Han Ji-Hee Choi / Na-Lae Han 6 6 Vincitori: CHOI / HAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Perez / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 J. Choi / Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 E. Perez / Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 J. Choi / Han 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Perez / Rodionova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 J. Choi / Han 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Perez / Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Choi / Han 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Perez / Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 J. Choi / Han 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Perez / Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Choi / Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Perez / Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Choi / Han 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Maria Sakkari vs [2] Kiki Bertens (non prima ore: 08:00)



WTA Seoul Maria Sakkari [3] Maria Sakkari [3] 4 2 Kiki Bertens [2] Kiki Bertens [2] 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Sakkari 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 K. Bertens 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

3. [6] Su-Wei Hsieh vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 09:00)



WTA Seoul Su-Wei Hsieh [6] Su-Wei Hsieh [6] 4 7 4 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 5 6 Vincitore: A. TOMLJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 0-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Hsieh 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru vs Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh (non prima ore: 10:00)



WTA Seoul Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru [1] 6 1 8 Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh 3 6 10 Vincitori: HSIEH / HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Hsieh / Hsieh 0-1 I. Begu / Olaru 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 df 6-9 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Begu / Olaru 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 I. Begu / Olaru 0-15 df 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 I. Begu / Olaru 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Begu / Olaru 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 5-3 → 6-3 I. Begu / Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 I. Begu / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 I. Begu / Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 1-2 → 2-2 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Begu / Olaru 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru OR Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh vs [4] Mona Barthel / Johanna Larsson (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Guangzhou International | Cemento | $250.000 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Monique Adamczak / Jessica Moore vs Danka Kovinic / Vera Lapko



WTA Guangzhou Monique Adamczak / Jessica Moore [3] Monique Adamczak / Jessica Moore [3] 4 7 10 Danka Kovinic / Vera Lapko Danka Kovinic / Vera Lapko 6 5 4 Vincitori: ADAMCZAK / MOORE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 D. Kovinic / Lapko 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 3-9 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kovinic / Lapko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 M. Adamczak / Moore 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Kovinic / Lapko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Adamczak / Moore 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Kovinic / Lapko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Adamczak / Moore 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 D. Kovinic / Lapko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 M. Adamczak / Moore 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Kovinic / Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 M. Adamczak / Moore 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Kovinic / Lapko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Adamczak / Moore 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Kovinic / Lapko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Adamczak / Moore 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Kovinic / Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Adamczak / Moore 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 2-4 → 3-4 D. Kovinic / Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Adamczak / Moore 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Kovinic / Lapko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 M. Adamczak / Moore 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 D. Kovinic / Lapko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Adamczak / Moore 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [5] Yulia Putintseva vs [3] Qiang Wang (non prima ore: 10:00)