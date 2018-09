La nuova idea di Gerard Piqué. La Majesty Cup: Al vincitore 9 milioni di euro e agli altri 0

La Federazione Internazionale di Tennis ha annunciato che Gerard Piqué – e il suo Kosmos – metteranno tanti soldi nel tennis mondiale, andando ben oltre la nuova versione della Coppa Davis, che inizierà la prossima stagione.

Il difensore centrale dell’FC Barcelona ha altre idee e ce n’è una che ha ricevuto una forte accoglienza dal presidente dell’ITF David Haggerty: un torneo con 64 giocatori in cui solo il vincitore vincerà un premio in denaro. Gli altri 63? Zero, torneranno a casa a mani vuote.

La competizione, il cui nome dovrebbe essere Majesty Cup, offrirà al campione qualcosa come 9 milioni di euro, il più grande premio in denaro nella storia del tennis e l’equivalente di vincere i 9 ° Masters 1000! L’idea di Piqué è organizzare questo evento a settembre, subito dopo l’US Open.