Laver Cup 2018: Si parte questa sera. Ecco il programma del Day 1

Un debutto più spettacolare era difficile immaginarlo.

Alla Laver Cup di Chicago, al via oggi e che durerà fino a domenica, Roger Federer sarà impegnato nel suo primo match assieme a Novak Djokovic. Nel primo doppio del torneo i due rappresentanti del Team Europa sfideranno la coppia del Resto del Mondo formata da Kevin Anderson e Jack Sock.

Il programma del Day 1 – 20 Italiane

G.DIMITROV

VS

F.TIAFOE

Followed by

MATCH: 2

K.EDMUND

VS

J.SOCK

MATCH: 3D.GOFFINVSD.SCHWARTZMAN

Followed by

MATCH: 4

N.DJOKOVIC

R.FEDERER

VS

K.ANDERSON

J.SOCK