WTA Wuhan: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.746.000

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Amanda Anisimova vs [12] Yafan Wang

2. [6] Viktoria Kuzmova vs [WC] Xiyu Wang

3. Fangzhou Liu vs [15] Monica Niculescu

4. Yingying Duan vs [14] Ana Bogdan

Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ekaterina Makarova vs Lizette Cabrera

2. [2] Katerina Siniakova vs Jil Teichmann

3. [8] Sofia Kenin vs [WC] Zhaoxuan Yang

4. [7] Yulia Putintseva vs [WC] Fang Ying Xun

Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christina Mchale vs [13] Polona Hercog

2. Vania King vs [11] Lara Arruabarrena

3. [4] Sorana Cirstea vs Nicole Gibbs

4. [5] Rebecca Peterson vs Xinyun Han

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Monica Puig vs Claire Liu

2. Caroline Dolehide vs [10] Marketa Vondrousova

3. Sara Sorribes Tormo vs [9] Magda Linette

4. Viktorija Golubic vs [WC] Sabine Lisicki