Maria Sharapova potrebbe ritirarsi nel 2019

Maria Sharapova ha annunciato lunedì che non gareggerà più in questa stagione. La russa vuole prepararsi al meglio per la prossima stagione per evitare nuovi infortuni, ma in Russia la teoria cresce che il 2019 potrebbe anche essere l’ultimo anno della siberiana nel circuito WTA.

In un’intervista al sito ‘Championat’, Andrei Chesnokov, ex top 10 mondiale, ha fatto delle rivelazioni sulla situazione della russa: “Ho saputo dal manager della Sharapova Max Eisenbud che Maria potrebbe andare in pensione dopo la stagione 2019. Maria ha problemi di salute ed è per questo che ha deciso di perdere il resto della stagione. Se tutto andava bene, non si sarebbe arresa. “