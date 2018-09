Gael Monfils riparte dai challenger

Problemi al bicipite femorale sinistro, problemi alla schiena e problemi al polso destro, questi i problemi che hanno caratterizzato l’anno di Gael Monfils.

Monfils tornerà in azione questa settimana nel torneo Challenger di Kaohsiung, il suo secondo torneo a questo livello dal 2008. Si parla anche di un notevole ingaggio per avere in campo il giocatore transalpino.