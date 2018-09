ATP San Pietroburgo: Tabellone principale. Fognini e Cecchinato sono la seconda e terza tds, presente anche Berrettini

ATP San Pietroburgo | ATP 250 | Indoor | $1.175.190

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Rublev, Andrey vs Struff, Jan-Lennard

Kukushkin, Mikhail vs Istomin, Denis

Sousa, Joao vs (8) Medvedev, Daniil

(3) Cecchinato, Marco vs Bye

Baghdatis, Marcos vs Lacko, Lukas

Basic, Mirza vs (WC) Youzhny, Mikhail

Qualifier vs (5/WC) Bautista Agut, Roberto

(6) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Qualifier vs Pella, Guido

Bedene, Aljaz vs (WC) Wawrinka, Stan

Bye vs (4) Khachanov, Karen

(7) Shapovalov, Denis vs Qualifier

Garcia-Lopez, Guillermo vs Berrettini, Matteo

Donskoy, Evgeny vs Klizan, Martin

Bye vs (2) Fognini, Fabio