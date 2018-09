Challenger Sibiu: Tabellone principale. Bolelli, Quinzi, Mager e Viola ai nastri di partenza

Challenger Sibiu | Terra | e43.000

(1) Djere, Laslo vs Kuzmanov, Dimitar

(Alt) Setkic, Aldin vs Krawietz, Kevin

Viola, Matteo vs Serdarusic, Nino

Oliveira, Goncalo vs (8) Rosol, Lukas

(4) Bolelli, Simone vs Qualifier

Qualifier vs Gomez-Herrera, Carlos

(WC) Dembek, Michal vs Kolar, Zdenek

Qualifier vs (6) Quinzi, Gianluigi

(7) Martinez, Pedro vs Tatlot, Johan

Qualifier vs (WC) Ungur, Adrian

Horansky, Filip vs Coppejans, Kimmer

Nagal, Sumit vs (3) Sousa, Pedro

(5) Polmans, Marc vs Ofner, Sebastian

Majchrzak, Kamil vs Mager, Gianluca

(WC) Cornea, Victor Vlad vs Domingues, Joao

(WC) Dima, Dragos vs (2) Novak, Dennis