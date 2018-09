WTA Tokyo: Tabellone principale. Camila Giorgi esordirà con una qualificata

WTA Tokyo | Premier | Indoor | $799.000

(1/WC) Wozniacki, Caroline vs Bye

Qualifier vs Giorgi, Camila

(WC) Azarenka, Victoria vs (WC) Nara, Kurumi

Vandeweghe, CoCo vs (7) Barty, Ashleigh

(3) Osaka, Naomi vs Bye

Qualifier vs Cibulkova, Dominika

Mladenovic, Kristina vs Kontaveit, Anett

Qualifier vs (8) Strycova, Barbora

(6) Muguruza, Garbiñe vs Bencic, Belinda

Qualifier vs Qualifier

(WC) Pliskova, Kristyna vs Gavrilova, Daria

Bye vs (4) Pliskova, Karolina

(5) Stephens, Sloane vs Vekic, Donna

Qualifier vs Konta, Johanna

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Sasnovich, Aliaksandra

Bye vs (2) Garcia, Caroline