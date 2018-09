ITF Juniores Città di Palermo: Il resoconto di giornata (12 Settembre)

Il diciassettenne catanese Pietro Marino si qualifica per i quarti di finale del 4°Torneo Internazionale Itf juniores città di Palermo di scena fino a sabato 15 settembre sui campi del Ct Palermo.

Dopo una lunga battaglia, il tennista siculo allenato da Alessandro Torrisi ha superato la resistenza del polacco Lorens il quale ha ceduto col punteggio di 26 63 75.

Marino, giovedì 13 settembre, se la vedrà col tedesco Viskandt che ha battuto 76 al terzo Luciano Darderi, campione italiano under 16.

Sorride anche il 2002 romano testa di serie numero 6 Flavio Cobolli, vittorioso in due set su Andrea Cugini.

Per il capitolino ai quarti ci sarà la terza testa di serie Jaime Caldes.

Nel tabellone femminile, l’unica azzurra ancora in corsa al città di Palermo è la romana Alice Amendola la quale ha battuto facilmente la russa Lebedeva.

Ancora in corsa le prime due teste di serie, l’australiana Poulos e la svizzera Ryser.

Giovedì 13 settembre si disputeranno i quarti del singolare e le semifinali del doppio.

Risultati e ordine di gioco sul sito www.circolodeltennis.palermo.it e sulla pagina Facebook 4 torneo internazionale itf juniores città di palermo.

2nd Round

Dominic Stephan STRICKER b. Biagio GRAMATICOPOLO 6-3 6-4

Alex MARTINEZ b. Samuel VINCENT RUGGERI 6-4 6-1

Jaime CALDES [3] b. Raphael PEROT 4-6 6-4 6-0

Flavio COBOLLI [6] b. Andrea CUGINI 6-2 6-1

Max WISKANDT [7] b. Luciano DARDERI 4-6 6-3 7-6(6)

Pietro MARINO b. Mikolaj LORENS 2-6 6-3 7-5

Gustavo HEIDE b. Leonardo MALGAROLI 6-3 2-1 Retired

Benedikt EMESZ b. Alex BULTE 6-2 7-6(3)

2nd Round

Annerly POULOS [1] b. Eleonora ALVISI 6-4 6-3

Elena MILOVANOVIC b. Pilar ASTIGARRAGA HARPER [5] 6-2 6-2

Alice AMENDOLA [3] b. Alina LEBEDEVA 6-2 6-3

Fanni GECSEK [7] b. Carmen Roxana MANU 6-3 6-3

Olivia GADECKI b. Luisa MEYER AUF DER HEIDE 6-2 6-0

Carlota MARTINEZ CIREZ [4] b. Ella HAAVISTO 6-4 6-1

Cristina MAYOROVA BAKHTINA b. Matilde PAOLETTI 6-3 7-6(6)

Valentina RYSER [2] b. Anastasia BEREZOV 6-4 6-4