Challenger Szczecin: Live i risultati con il dettagliato del Day 3. Bene Quinzi. Fuori Bolelli (VIDEO)

Gianluigi Quinzi è approdato nei quarti di finale del torneo challenger di Szczecin.

Il 22enne di Porto San Giorgio (n.165 Atp) ha regolato per 61 63 il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera (n.334 Atp), proveniente dalle qualificazioni: prossimo avversario per il marchigiano lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, anche lui qualificato.

Eliminato, invece, Simone Bolelli superato per 62 64 al brasiliano Rogerio Dutra Silva (n.149 Atp).

Challenger Szczecin CH | Terra | e127.000 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Gianluigi Quinzi vs [Q] Marcelo Tomas Barrios Vera



CH Szczecin Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 Marcelo Tomas Barrios Vera Marcelo Tomas Barrios Vera 1 3 Vincitore: G. QUINZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Tomas Barrios Vera 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Tomas Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Tomas Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 G. Quinzi 0-15 df 15-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [8] Simone Bolelli vs Rogerio Dutra Silva



CH Szczecin Simone Bolelli [8] Simone Bolelli [8] 2 4 Rogerio Dutra Silva Rogerio Dutra Silva 6 6 Vincitore: R. DUTRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Facundo Arguello vs [2] Roberto Carballes Baena (non prima ore: 17:00)



CH Szczecin Facundo Arguello Facundo Arguello 0 7 4 Roberto Carballes Baena [2] • Roberto Carballes Baena [2] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Carballes Baena 4-3 F. Arguello 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Arguello 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 F. Arguello 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Arguello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Arguello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Arguello 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Arguello 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 4-3 F. Arguello 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 F. Arguello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Arguello 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Andres Molteni / Igor Zelenay vs Tomasz Bednarek / Aliaksandr Bury (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Sergio Gutierrez-Ferrol vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina



CH Szczecin Sergio Gutierrez-Ferrol Sergio Gutierrez-Ferrol 5 6 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 7 7 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Gutierrez-Ferrol 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Andre Begemann / Dustin Brown vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran



CH Szczecin Andre Begemann / Dustin Brown Andre Begemann / Dustin Brown 4 6 5 Guido Andreozzi / Guillermo Duran Guido Andreozzi / Guillermo Duran 6 2 10 Vincitori: ANDREOZZI / DURAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 G. Andreozzi / Duran 0-1 G. Andreozzi / Duran 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Begemann / Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 4-2 → 5-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Begemann / Brown 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Yann Wojcik / Kacper Zuk



CH Szczecin Sander Gille / Joran Vliegen [3] Sander Gille / Joran Vliegen [3] 6 6 Yann Wojcik / Kacper Zuk Yann Wojcik / Kacper Zuk 1 3 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Wojcik / Zuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Y. Wojcik / Zuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Wojcik / Zuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric