Novak Djokovic dopo il successo agli Us Open: “”Dieci anni fa non avrei mai detto che sarei stato felice di giocare nella stessa epoca di Roger e Rafa, ma ora lo dico”

Novak Djokovic sta vivendo un momento di seconda giovinezza. Dopo due stagione di molti bassi e pochi alti ed un infortunio, il 31enne ha vinto in pochi mesi due Grandi Slam (Wimbledon e US Open) tornando ad esprimersi ai suoi livelli più alti. “Se in febbraio, dopo l’operazione, mi avessero detto che avrei vinto Wimbledon e US Open non ci avrei mai creduto. Allo stesso tempo, una parte di me ha sempre saputo che sarei rientrato ad altro livello velocemente” ha affermato il serbo a margine della vittoria a New York.

Nole, con il titolo americano, ha anche raggiunto Pete Sampras a quota 14 Slam: “Pete Sampras è un idolo della mia infanzia, mi ha regalato la passione per il tennis. È un sogno che diventa realtà, è davvero incredibile”.

Ed ora è anche tornato sul podio nella classifica ATP, appena dietro agli avversari di sempre, Roger Federer e Rafael Nadal, “Dieci anni fa non avrei mai detto che sarei stato felice di giocare nella stessa epoca di Roger e Rafa, ma ora lo dico. La rivalità con loro due mi ha reso il giocatore che sono. Federer e Nadal sono sempri stati la più grande sfida per me”.