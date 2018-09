Challenger Szczecin: Live i risultati con il dettagliato del Day 1. Ok Bolelli e Quinzi. Marcora Lucky Loser. Fuori Lorenzi (VIDEO)

(1) Lorenzi, Paolo vs Gutierrez-Ferrol, Sergio

Caruso, Salvatore vs (Q) Davidovich Fokina, Alejandro

(WC) Drzewiecki, Karol vs Quinzi, Gianluigi

(Q) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs (7) Ruud, Casper

(3) Delbonis, Federico vs Arnaboldi, Andrea

(LL) Marcora, Roberto vs Kolar, Zdenek

Molleker, Rudolf vs (WC) Rajski, Maciej

(SE) Molcan, Alex vs (5) Monteiro, Thiago

(6) Sonego, Lorenzo vs Vatutin, Alexey

Giustino, Lorenzo vs Brown, Dustin

Moroni, Gian Marco vs Vilella Martinez, Mario

(Q) Satral, Jan vs (4) Andreozzi, Guido

(8) Bolelli, Simone vs De Schepper, Kenny

Dutra Silva, Rogerio vs (WC) Cias, Pawel

(Q) Arguello, Facundo vs (WC) Almagro, Nicolas

Robredo, Tommy vs (2) Carballes Baena, Roberto

Challenger Szczecin CH | Terra | e127.000 – TD Quali e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Roberto Marcora vs [6] Facundo Arguello



CH Szczecin Roberto Marcora [4] Roberto Marcora [4] 6 2 1 Facundo Arguello [6] Facundo Arguello [6] 3 6 6 Vincitore: F. ARGUELLO

2. [1] Paolo Lorenzi vs Sergio Gutierrez-Ferrol (non prima ore: 13:00)



CH Szczecin Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 4 6 5 Sergio Gutierrez-Ferrol Sergio Gutierrez-Ferrol 6 3 7 Vincitore: S. GUTIERREZ-FERROL

3. [8] Simone Bolelli vs Kenny De Schepper



CH Szczecin Simone Bolelli [8] Simone Bolelli [8] 7 4 6 Kenny De Schepper Kenny De Schepper 5 6 2 Vincitore: S. BOLELLI

4. [WC] Karol Drzewiecki vs Gianluigi Quinzi (non prima ore: 17:00)



CH Szczecin Karol Drzewiecki Karol Drzewiecki 3 4 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 Vincitore: G. QUINZI

5. Rogerio Dutra Silva vs [WC] Pawel Cias (non prima ore: 19:00)



CH Szczecin Rogerio Dutra Silva Rogerio Dutra Silva 15 7 2 Pawel Cias • Pawel Cias 0 5 3

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Julian Lenz vs Jan Satral



CH Szczecin Julian Lenz Julian Lenz 2 3 Jan Satral Jan Satral 6 6 Vincitore: J. SATRAL

2. [3] Ivan Gakhov vs [7] Alejandro Davidovich Fokina



CH Szczecin Ivan Gakhov [3] Ivan Gakhov [3] 3 3 Alejandro Davidovich Fokina [7] Alejandro Davidovich Fokina [7] 6 6 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA

3. Andrea Arnaboldi / Andrea Pellegrino vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric (non prima ore: 14:00)



CH Szczecin Andrea Arnaboldi / Andrea Pellegrino Andrea Arnaboldi / Andrea Pellegrino 1 5 Romain Arneodo / Jonathan Eysseric [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric [2] 6 7 Vincitori: ARNEODO / EYSSERIC

4. [WC] Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [Q] Sergio Gutierrez-Ferrol / Mario Vilella Martinez



CH Szczecin Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi 6 6 Sergio Gutierrez-Ferrol / Mario Vilella Martinez Sergio Gutierrez-Ferrol / Mario Vilella Martinez 3 4 Vincitori: PANFIL / UZHYLOVSKYI

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [2] Marcelo Tomas Barrios Vera vs Guillermo Duran