Da Genova: Lorenzo Sonego è in finale (con il programma di domani)

L’italiano Lorenzo Sonego è il primo finalista dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domani. Grande risultato per l’azzurro che ha battuto la testa di serie numero 5 del torneo Federico Delbonis in due set 7-5/6-3 .

Sonego, numero 8 del main draw, dopo essere andato sotto 4-3 nel primo set ha saputo reagire alla grande vincendo con il punteggio di 7-5. Nel secondo set partenza sprint per il tennista di Torino che si porta subito sul 3-0. E poi trionfa chiudendo tra gli applausi del pubblico sul 6-3. Adesso affronterà il tedesco Dustin Brown, che ha alzato il trofeo a Genova nel 2013.

La finalissima dell’edizione 2018 dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina è in programma domani alle 17.30 sul campo centrale ‘Beppe Croce’ di Valletta Cambiaso a Genova.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [WC] Martin Klizan / Filip Polasek

2. [8] Lorenzo Sonego vs [WC] Dustin Brown (non prima ore: 17:30)