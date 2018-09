Challenger Banja Luka: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via

Challenger Banja Luka CH | Terra | e85.000

(1) Londero, Juan Ignacio vs Qualifier

Qualifier vs Krawietz, Kevin

Baldi, Filippo vs Coppejans, Kimmer

(WC) Tagashira, Kento vs (6) Garin, Christian

(3) Trungelliti, Marco vs Grigelis, Laurynas

(SE) Bellucci, Thomaz vs Cachin, Pedro

Kuzmanov, Dimitar vs Pavic, Ante

Giannessi, Alessandro vs (5) Martin, Andrej

(8) Martinez, Pedro vs Tatlot, Johan

Qualifier vs (WC) Raspudic, Franjo

Ojeda Lara, Ricardo vs (WC) Zekic, Miljan

Horansky, Filip vs (4) Gimeno-Traver, Daniel

(7) Berlocq, Carlos vs (WC) Miladinovic, Marko

Roca Batalla, Oriol vs Nedelko, Ivan

Zapata Miralles, Bernabe vs Mager, Gianluca

Qualifier vs (2) Andujar, Pablo