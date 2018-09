WTA Quebec City: Il Main Draw. Aryna Sabalenka guida il seeding

WTA Quebec City International | Indoor | $250.000

(1) Sabalenka, Aryna vs Lepchenko, Varvara

Qualifier vs Qualifier

Yastremska, Dayana vs Mchale, Christina

Kudermetova, Veronika vs (8) Parmentier, Pauline

(4) Niculescu, Monica vs Watson, Heather

(WC) Fernandez, Leylah vs Qualifier

Rodina, Evgeniya vs Vickery, Sachia

(WC) Marino, Rebecca vs (7) Maria, Tatjana

(5) Kenin, Sofia vs Barthel, Mona

(WC) Abanda, Francoise vs Qualifier

Qualifier vs Brengle, Madison

Haddad Maia, Beatriz vs (3) Puig, Monica

(6) Safarova, Lucie vs Jabeur, Ons

Qualifier vs Pliskova, Kristyna

Ahn, Kristie vs Govortsova, Olga

Broady, Naomi vs (2) Martic, Petra