Challenger Cary: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Liam Caruana

Challenger Cary CH | Cemento | $50.000

Center – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Blaine Boyden vs Alex Rybakov

2. [2] Alexander Sarkissian vs Ruan Roelofse

3. [1] Vincent Millot vs [WC] Ivan Saveljic

4. Frederik Nielsen vs [6] Evan Song (non prima ore: 19:00)

5. Blake Ellis vs [8] Tom Jomby

6. [4] Thai-Son Kwiatkowski vs Mikael Torpegaard (non prima ore: 23:30)

Court 19 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Robert Turzak vs Ronnie Schneider

2. Jeffrey John Wolf vs [WC] Joshua Peck

3. Takanyi Garanganga vs [WC] Catalin Mateas

4. [PR] Bar Tzuf Botzer vs Benjamin Lock (non prima ore: 19:00)

5. James Duckworth vs Luke Saville

Court 21 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. Axel Geller vs [5] Joris De Loore

2. Strong Kirchheimer vs [7] Pablo Vivero Gonzalez

3. [3] Sekou Bangoura vs Ryan Shane

4. Aleksandar Vukic vs Liam Caruana (non prima ore: 19:00)

5. Petros Chrysochos vs [WC] Robert Maciag