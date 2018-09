Challenger Banja Luka e Istanbul: Il Tabellone di Qualificazione. Due derby in Bosnia

Challenger Banja Luka CH | Terra | e85.000

(1) Varillas, Juan Pablo vs Bye

Lipovsek Puches, Tomas vs Dubrivnyy, Artem

Ocleppo, Julian vs Vavassori, Andrea

Balmashev, Mikhail vs (8) Haider-Maurer, Andreas

(2) Coria, Federico vs Bye

(WC) Banicevic, Igor vs Kocevar-Desman, Tom

Orlov, Vladyslav vs Urbanija, Mike

Iakovlev, Andrei vs (6) Nagy, Peter

(3) Karatsev, Aslan vs Bye

Tepavac, Marko vs Cacic, Nikola

(WC) Granolic, Stefan vs (WC) Milakovic, Milos

(WC) Malesevic, Nemanja vs (7) Paz, Juan Pablo

(4) Ejupovic, Elmar vs Bye

Cutuli, Mirko vs Virgili, Adelchi

(WC) Vujic, Marko vs (WC) Duric, Andrej

Bye vs (5) Lazov, Alexandar

Challenger Istanbul CH | Cemento | $75.000

(1) Hossam, Youssef vs Bye

Nureev, Ramazan vs Elgin, Mikhail

Mladenov, Vasko vs (WC) Aksu, Cengiz

Ly, Nam Hoang vs (7) Manafov, Vladyslav

(2) Betov, Sergey vs Bye

Van Rijthoven, Tim vs (WC) Erdogan, Mustafa

(WC) Ozdemir, S Mert vs Polyakov, Vladimir

Stoute, Isaac vs (5) Simon, Tobias

(3) Celikbilek, Altug vs Bye

Bothwell, Peter vs Tashi, Vullnet

Vilardo, Francesco vs (WC) Kirci, Koray

Agabigun, Sarp vs (6) Gabashvili, Teymuraz

(4) Poljak, David vs Bye

Khabibulin, Timur vs Johansson, Niklas

(WC) Akkoyun, Umut vs Glvac, Andrej

(WC) Turker, Mert Naci vs (8) Wang, Tak Khunn

