Dalla Serie A1: Il CT Maglie ufficializza la formazione 2018

In attesa della prossima pubblicazione del calendario per la serie A1 maschile, prevista per martedì 11 settembre, il CT Maglie ha ufficializzato la formazione che sarà impiegata nella stagione 2018.

Tra le novità di rilievo troviamo il tesseramento del ventiseienne bielorusso e componente della squadra di coppa Davis, Egor Gerasimov (1.7) che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha ottenuto degli ottimi risultati sconfiggendo peraltro Sam Querrey (28 ATP) e Bernard Tomic (150 ATP) nell’Open ATP 250 di Los Cabos (Messico), superato solo in semifinale da Juan Martin Del Potro (3 ATP). La sua attuale classifica ATP (260) è facile immaginare sarà ulteriormente migliorata considerando che ha superato alcuni problemi fisici sopportati fino ad alcuni mesi fa.

Altra novità è l’inserimento del giovane Mattia Bellucci (2.4) che, già nel campionato di serie B di quest’anno, ha dato il suo importante contributo alla squadra per la conquista dei playoff ed ha conquistato nel mese di agosto i suoi primi punti ATP con gli ottimi risultati ottenuti in alcuni tornei ITF.

Confermati il tedesco Peter Torebko (2.1) e il francese Yannick Jankovits (2.1). Punti cardine della squadra, come sempre, saranno Erik Crepaldi (2.2), Francesco Garzelli (2.2), Giorgio Portaluri (2.4) e Mattia Leo (2.6) con il supporto dei giovani provenienti dal vivaio Pierpaolo Puzzovio (2.8), Marco Baglivo (3.2), Gabriele Frisullo (3.2) e Marco Cezza (3.4).

La squadra sarà seguita dai tecnici Michele Pasca, Alex Buciumeanu e Mattia Leo.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Il livello della competizione quest’anno si è ulteriormente alzato e ciò aumenterà le difficoltà nel ripetere la straordinaria e storica prestazione dell’anno scorso che ci ha visti in lotta per lo scudetto nei playoff. Noi abbiamo tesserato un forte tennista come Gerasimov che, nelle nostre aspettative, dovrebbe farci fare quel salto di qualità e confrontarci alla pari con le big del campionato. Altrettanto hanno fatto le nostre possibili avversarie con l’inserimento di validi giocatori come il tedesco Peter Gojowczyk (1.3) che il Park Genova ha voluto affiancare a Fabio Fognini (1.1), lo sloveno Norbert Gombos (1.6) per il TC Genova 1893, l’austriaco Sebastian Ofner (1.8) per l’ATA Trentino o l’argentino Marco Trungellitti (1.14) per il Tennis Vela di Messina”.

E’ già iniziata la campagna abbonamenti che sono disponibili presso la segreteria del circolo salentino. “Come sempre contiamo sull’ampia partecipazione degli appassionati della racchetta che – conclude Baglivo – avranno la grande opportunità di assistere a incontri con giocatori di livello internazionale e che non faranno mancare il loro supporto alla squadra”.