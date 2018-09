Us Open Junior: Musetti e Zeppieri approdano ai quarti di finale

Continua la corsa di Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri agli Us Open Juniores 2018, ultima prova stagionale del Grande Slam. I due ragazzi italiani, che stanno esprimendo un ottimo tennis in questi giorni di gare sui campi in cemento di Flushing Meadows, hanno strappato questa sera il pass per i quarti di finale.

Musetti, numero uno d’Italia nel ranking internazionale under 18, ha sconfitto col punteggio di 3-6 6-3 6-0 lo statunitense Kinglsey in un’ora e 59 minuti di gioco. Il nativo di Massa Carrara si è reso protagonista di un’ottima rimonta dallo score di 3-6 1-3 che vedeva l’americano ad un passo dal successo. Ai quarti se la vedrà con il vincente della sfida tra il polacco Michalski e il francese Cornut Chauvinc.

Zeppieri, nato nel dicembre 2001, prosegue il suo percorso netto negli Stati Uniti. Dopo aver superato agevolmente le qualificazioni ed i primi due turni nel tabellone principale dello Slam newyorkese, il tennista di Latina ha superato Nick Hardt, giocatore dominicano che ha già avuto modo di giocare in Coppa Davis con la propria nazionale, con il punteggio di 6-4 6-1 in appena 61 minuti di gioco. Ai quarti di finale incontrerà il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, numero uno del seeding che nell’ultimo match ha lasciato cinque games al polacco Marek (6-2 6-3).

Lorenzo Carini