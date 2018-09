Us Open: Sloane Stephens esce di scena. Bene Juan Martin Del Potro che vola in semifinale

Gli US Open perdono un’altra stella. L’americana Sloane Stephens, numero tre del mondo, ma soprattutto campionessa in carica, è infatti stata eliminata nei quarti di finale dalla lettone Anastasija Sevastova (WTA 19). La giocatrice baltica – mai prima d’ora in una semifinale del Grande Slam e che prima aveva eliminato un’altra top ten, l’ucraina Elina Svitolina (7) – si è imposta in due set con il punteggio di 6-2 6-3.

Continua invece, nel tabellone maschile, la marcia del numero tre al mondo Juan Martin Del Potro, il quale ha staccato per primo il biglietto per le semifinali battendo il gigante statunitense John Isner (ATP 11) con il punteggio di 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/4) 6-2.