Davis Cup: Le convocazioni. Rafael Nadal ci sarà

Per problemi fisici nè Andy Murray e né Kyle Edmund si sono resi disponibili per la sfida di Coppa Davis che vedrà la Gran Bretagna impegnata a Glasgow contro l’Uzbekistan per la permanenza nel World Group.

WORLD GROUP SEMIFINALI

SPAGNA vs FRANCIA

Venue: Stade Pierre Mauroy, Lille, FRA (Hard indoor)

Spagna

Rafael Nadal

Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut

Feliciano Lopez

Marcel Granollers

Francia

Benoit Paire

Lucas Pouille

Nicolas Mahut

Richard Gasquet

Julien Benneteau

CROAZIA vs USA

Venue: Sportski centar Visnjik, Zara, CRO (clay outdoor)

Croazia

Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

USA

Sam Querrey

Steve Johnson

Jack Sock

Francis Tiafoe

Mike Bryan

WORLD GROUP – PLAYOFF

ARGENTINA VS COLOMBIA

Argentina

Diego Schwartzman

Guido Pella

Horacio Zeballos

Maximo Gonzalez

Colombia

Daniel Elahi Galan

Santiago Giraldo

Nicolas Mejia

Robert Farah

Juan Sebastian Cabal

GRAN BRETAGNA VS UZBEKISTAN

Gran Bretagna

Cameron Norrie

Dan Evans

Jay Clarke

Jaime Murray

Dominic Inglot

Uzbekistan

(in attesa)

AUSTRIA VS AUSTRALIA

Austria

Dominic THiem

Dennis Novak

Gerald Melzer

Oliver Marach

Jurgen Melzer

Australia

Alex De Minaur

John Millman

Jordan Thompson

John Peers

Lleyton Hewitt

SVIZZERA VS SVEZIA

Svizzera

Henri Laaksonen

Marc-Andrea Huesler

Jakub Paul

Antoine Bellier

Luca Margaroli

Svezia

(in attesa)

SERBIA VS INDIA

Serbia

Filip Krajinovic

Dusan Jajovic

Laslo Djere

Nikola Milojevic

Pedja Krstin

India

Yuki Bhambri

Rankumar Ramanathan

Prajnesh Gunneswaran

Rohan Bopanna

Divij Sharan

CANADA VS OLANDA

Canada

(in attesa)

Olanda

Robin Haase

Thiemo de Bakker

Scott Griekspoor

Jean-Julien Rojer

Matwe Middelkoop

UNGHERIA VS REPUBBLICA CECA

Ungheria

(in attesa)

Repubblica Ceca

Jiri Vesely

Lukas Rosol

Adam Pavlasek

Roman Jebavy

GIAPPONE VS BOSNIA-ERZEGOVINA

Giappone

(in attesa)

Bosnia-Erzegovina

(in attesa)