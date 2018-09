Challenger Cassis: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger Cassis CH | Cemento | e64.000

(1) Berankis, Ricardas vs Qualifier

Oliveira, Goncalo vs Bachinger, Matthias

Griekspoor, Scott vs Karlovskiy, Evgeny

Gombos, Norbert vs (8) Moraing, Mats

(3) Menendez-Maceiras, Adrian vs (WC) Rinderknech, Arthur

(WC) Muller, Alexandre vs Qualifier

(WC) Benchetrit, Elliot vs Qualifier

Hoang, Antoine vs (7) Barrere, Gregoire

(6) Tomic, Bernard vs Griekspoor, Tallon

Milojevic, Nikola vs Ward, James

Roca Batalla, Oriol vs Qualifier

Otte, Oscar vs (4) Stakhovsky, Sergiy

(5) Humbert, Ugo vs Ilkel, Cem

Kamke, Tobias vs Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Bourgue, Mathias vs Safranek, Vaclav

Halys, Quentin vs (2) Moutet, Corentin