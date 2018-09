Us Open: LIVE. Risultati con livescore dettagliato del Day 8

Us Open 2018

Us Open | Grand Slam | Cemento | $25.282.400 – Ottavi

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Keys vs D. Cibulkova



N. Djokovic vs J. Sousa



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Suárez Navarro vs M. Sharapova



J. Millman vs R. Federer



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Nishikori vs P. Kohlschreiber



A. Sabalenka vs N. Osaka



M. Cilic vs D. Goffin



N. Kichenok / W. Koolhof vs B. Mattek-Sands / J. Murray



Grandstand – Ore: 17:00

J. Cabal / R. Farah vs I. Dodig / M. Granollers



J. Murray / B. Soares vs R. Haase / M. Middelkoop



M. Vondrousova vs L. Tsurenko



Court 17 – Ore: 17:00

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs J. Chardy / F. Martin



A. Sestini Hlavackova / B. Strycova vs A. Barty / C. Vandeweghe



A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova vs C. Dolehide / C. McHale



S. Hsieh / A. Sabalenka vs E. Mertens / D. Schuurs



Court 5 – Ore: 17:00

S. Zhang / J. Peers vs N. Melichar / O. Marach



L. Hradecka / E. Makarova vs M. Linette / A. Tomljanovic



N. Rajesh vs H. Gaston



Y. Mansouri vs A. Noel



Court 10 – Ore: 17:00

A. Andreev vs A. Cazaux



G. Price vs V. Apisah



C. Ma vs D. Lopatetskaya



L. Bencheikh vs C. McNally



Court 13 – Ore: 17:00

S. Ewing vs M. Sawangkaew



V. Royer vs J. Brooksby



G. Drummy vs A. Tikhonova



F. Diaz Acosta vs M. Alves



V. Dema / G. Drummy vs T. Pachkaleva / A. Tikhonova



Court 4 – Ore: 17:00

M. Rivera Corado vs D. Parry



S. Nahimana vs C. Burel



A. McHugh vs C. Cretu



M. Bilokin vs E. Raducanu



Court 6 – Ore: 17:00

W. Marek vs F. Jianu



E. Molinaro vs H. Sato



N. Mejia vs E. Spizzirri



Q. Zheng vs F. Crawley



Court 7 – Ore: 17:00

C. Lopez Montagud vs A. Cornut Chauvinc



J. Garland vs E. Mandlik



C. Tabur vs K. Mayo



E. Jackson vs V. Dema



A. Bovy / J. Lehecka vs J. De Jong / D. Wenger



Court 9 – Ore: 17:00

O. Selekhmeteva vs E. Cocciaretto



J. Lehecka vs R. Hijikata



A. Fenty vs T. Ichikawa



L. Musetti / G. Zeppieri vs C. Lopez Montagud / T. Mu



R. Montgomery / K. Scott vs M. Delai / A. Makatsaria



Court 11 – Ore: 17:00

D. Michalski vs D. Baird



A. Bovy vs A. Nefve



B. Nakashima vs J. Reis da Silva



T. Seyboth Wild / C. Tseng vs J. Cerundolo / A. Lingua Lavallen



L. Fernandez / M. Leonard vs C. Beck / E. Navarro



Court 12 – Ore: 17:00

K. Volynets vs D. Snigur



O. Styler vs E. Nava



N. Sato vs D. Hewitt



N. Hardt vs G. Nanda



K. Bartone / F. Curmi vs H. Baptiste / D. Hewitt



Court 14 – Ore: 17:00

G. Zeppieri vs H. Mayot



H. Von Der Schulenburg vs D. Wassermann



V. Kanapatskaya vs C. Tauson



H. Black vs V. Kalaitzis



O. Styler / N. Tajima vs N. Alvarez Varona / G. Soares Klier Junior



TBA – Ore: 21:30

D. Inglot / F. Skugor vs M. Bryan / J. Sock



