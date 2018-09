Challenger Genova: Risultati LIVE del Secondo e turno Decisivo delle qualificazioni

Challenger Genova | Terra | e127.000 – 2° turno quali e TDQ

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Petrone vs [7] Andrea Pellegrino



CH Genova Alessandro Petrone Alessandro Petrone 1 3 Andrea Pellegrino [7] Andrea Pellegrino [7] 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Petrone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Petrone 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Petrone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Petrone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Petrone 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Petrone 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-5 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Petrone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Petrone 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Thomaz Bellucci vs Zsombor Piros (non prima ore: 11:00)



CH Genova Thomaz Bellucci [4] Thomaz Bellucci [4] 40 6 4 1 Zsombor Piros • Zsombor Piros A 3 6 0 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Joao Souza OR Mate Delic vs Alessandro Petrone OR [7] Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joao Souza vs Mate Delic



CH Genova Joao Souza Joao Souza 6 7 Mate Delic Mate Delic 2 5 Vincitore: J. SOUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Souza 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Delic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Delic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Souza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Delic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Delic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Delic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Delic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Delic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Souza 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Delic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Delic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Souza 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Delic 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Sumit Nagal vs [5] Juan Pablo Varillas (non prima ore: 11:00)



CH Genova Sumit Nagal [3] Sumit Nagal [3] 6 6 Juan Pablo Varillas [5] Juan Pablo Varillas [5] 1 4 Vincitore: S. NAGAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Pablo Varillas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 2-0 → 3-0 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Andreas Haider-Maurer OR Alen Avidzba vs Lorenzo Frigerio OR [8] Federico Coria (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andreas Haider-Maurer vs Alen Avidzba



CH Genova Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 6 4 2 Alen Avidzba Alen Avidzba 4 6 6 Vincitore: A. AVIDZBA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Haider-Maurer 15-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Avidzba 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Avidzba 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 A. Avidzba 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 4-4 → 4-5 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Avidzba 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Avidzba 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Avidzba 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Haider-Maurer 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Avidzba 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Avidzba 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Haider-Maurer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Frigerio vs [8] Federico Coria