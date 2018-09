Challenger Chicago: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi wild card e n.1 del seeding

Challenger Chicago CH | Cemento | $150.000

(1/WC) Seppi, Andreas vs Karlovic, Ivo

Galan, Daniel Elahi vs (WC) Aragone, JC

(Alt) Koepfer, Dominik vs Qualifier

Krueger, Mitchell vs (7) Ymer, Elias

(3) Pospisil, Vasek vs (Alt) Young, Donald

Smith, John-Patrick vs (Alt) Cid Subervi, Roberto

Quiroz, Roberto vs Opelka, Reilly

Eubanks, Christopher vs (5) Mmoh, Michael

(8) Rubin, Noah vs King, Evan

Popyrin, Alexei vs Estrella Burgos, Victor

(Alt) Escobedo, Ernesto vs Qualifier

Fratangelo, Bjorn vs (4) Troicki, Viktor

(6) Bemelmans, Ruben vs King, Darian

Qualifier vs (WC) Kwiatkowski, Thai-Son

(WC) Paul, Tommy vs Qualifier

Arevalo, Marcelo vs (2) Istomin, Denis