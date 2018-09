Challenger Como: Salvatore Caruso vince il torneo (VIDEO)

Challenger Como | Terra | e64.000 – Quarti/Semi

Centrale – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 14:30 am)

1. [3] Andre Begemann / Dustin Brown vs [WC] Martin Klizan / Filip Polasek (non prima ore: 14:30)



CH Como Andre Begemann / Dustin Brown [3] Andre Begemann / Dustin Brown [3] 3 6 10 Martin Klizan / Filip Polasek Martin Klizan / Filip Polasek 6 4 5 Vincitori: BEGEMANN / BROWN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Begemann / Brown 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 df 8-2 8-3 8-4 ace 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Klizan / Polasek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Begemann / Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Klizan / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Klizan / Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Klizan / Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Klizan / Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Begemann / Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Klizan / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Klizan / Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Begemann / Brown 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Klizan / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 A. Begemann / Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Klizan / Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Begemann / Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Christian Garin vs Salvatore Caruso (non prima ore: 18:15)



CH Como Christian Garin Christian Garin 5 4 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 7 6 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 C. Garin 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Caruso 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Campo 5 – Ora italiana: 11:45 (ora locale: 11:45 am)

1. Viktor Galovic vs Christian Garin



CH Como Viktor Galovic Viktor Galovic 4 3 Christian Garin Christian Garin 6 6 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Garin 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 3-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Garin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Garin 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Matteo Donati vs Salvatore Caruso



CH Como Matteo Donati Matteo Donati 6 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 7 7 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Caruso 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Donati 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 6-7* 6-6 → 6-7 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Donati 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Il video streaming della finale tra Caruso e Garin