Us Open: Il programma di domenica 2 settembre 2018. Si entra negli ottavi di finale

Us Open | Grand Slam | Cemento | $25.282.400

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

R. Nadal vs N. Basilashvili

K. Kanepi vs S. Williams

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Stephens vs E. Mertens

J. Del Potro vs B. Coric

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

D. Thiem vs K. Anderson

A. Barty vs Ka. Pliskova

J. Isner vs M. Raonic

C. Harrison / R. Harrison vs R. Albot / M. Jaziri

Grandstand – Ore: 17:00

N. Mektic / J. Melzer vs A. Krajicek / T. Sandgren

R. Atawo / A. Groenefeld vs T. Babos / K. Mladenovic

T. Bacsinszky / V. Zvonareva vs S. Stosur / S. Zhang

A. Sevastova vs E. Svitolina

Court 17 – Ore: 17:00

N. Hibino / O. Kalashnikova vs D. Jakupovic / I. Khromacheva

B. Mattek-Sands / J. Murray vs A. Spears / J. Cabal

B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Kichenok / L. Siegemund

P. Herbert / N. Mahut vs L. Kubot / M. Melo

Court 5 – Ore: 17:00

M. Gonzalez / N. Jarry vs R. Jebavy / A. Molteni

K. Peschke / R. Ram vs A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin

K. Srebotnik / M. Venus vs R. Olaru / F. Skugor

L. Chan / I. Dodig vs N. Kichenok / W. Koolhof

Court 10 – Ore: 17:00

N. Tajima vs J. Forejtek

X. Wang vs E. Navarro

N. Alvarez Varona vs P. Henning

J. Cerundolo vs D. Wenger

Court 13 – Ore: 17:00

D. Lopatetskaya vs A. Vagramov

D. Svrcina vs T. Zink

L. Stara vs M. Leonard

T. Tirante vs Y. Erel

Court 4 – Ore: 17:00

J. Fearnley vs C. Cretu

K. Rakhimova vs P. Stearns

M. Halemai vs T. Naklo

Court 6 – Ore: 17:00

E. Grevelius vs A. Nefve

D. Tashbulatov vs S. Baez

K. Bartone vs M. Carle

Z. Khan vs T. Seyboth Wild

Court 7 – Ore: 17:00

T. Hilderbrand vs T. Mu

L. Musetti vs S. Dostanic

F. Curmi vs L. Ma

N. Subhash vs M. Osorio Serrano

Court 9 – Ore: 17:00

A. Lingua Lavallen vs H. Von Der Schulenburg

H. Baptiste vs A. Makatsaria

L. Fernandez vs E. Bolton

A. Matusevich vs O. Virtanen

Court 11 – Ore: 17:00

H. Sato vs V. Ivanov

C. Gauff vs L. Sun

C. Tseng vs T. Kodat

V. Ong vs A. Nagy

Court 12 – Ore: 17:00

V. Royer vs A. Bernard

C. Kingsley vs G. Soares Klier Junior

T. Pachkaleva vs A. Forbes

T. Boyer vs J. De Jong

Court 14 – Ore: 17:00

D. Frayman vs V. Kalaitzis

A. Geller vs S. Cadar

M. Damm vs T. Skatov

M. Uchijima vs M. Dalakishvili