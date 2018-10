ATP Mosca: Andreas Seppi perde in due set contro Mannarino

Andreas Seppi si ferma in semifinale all’ATP 250 di Mosca: il tennista altoatesino, classe 1984 e numero 46 della classifica mondiale, è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino col punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Il giocatore azzurro ha mancato, così, l’accesso all’ultimo atto della Kremlin Cup 2018: il bilancio stagionale, per quanto concerne esclusivamente le semifinali tra ATP e Challenger, è negativo con tre sconfitte a fronte di una sola vittoria, nel gennaio scorso in quel di Canberra (6-2 6-2 al dominicano Estrella Burgos).

PRIMO SET – Nella frazione d’apertura sono i servizi a farla da padrone. Nel quinto game c’è qualche brivido di troppo per Mannarino, che si ritrova rapidamente sul 15-40 ma riesce a rimontare e a restare avanti nel punteggio. Sul 6-5 per il transalpino, Andreas Seppi si scompone e cede malamente la battuta ai vantaggi: 7-5.

SECONDO SET – C’è molto equilibrio anche nel secondo parziale, con entrambi i giocatori che sono riusciti, per gran parte del tempo, a maneggiare con destrezza i propri turni di battuta. La “storia” è la stessa del primo set: sul 6-5, Seppi si appresta a servire per allungare la frazione al tiebreak decisivo ma non ci riesce. L’azzurro commette un doloroso doppio fallo sul 30-30 e perde il punto successivo a causa di un dritto in rete dopo uno scambio prolungato: Mannarino ringrazia e vola in finale in Russia.