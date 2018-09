Us Open Junior: Zeppieri ok, fuori Moroni e Tortora. La pioggia ferma Passaro e Arnaldi

Pioggia protagonista al Cary Leeds Tennis Center, dove sono in corso le qualificazioni degli Us Open Juniores 2018. Il maltempo, che ha contribuito a rallentare notevolmente il programma di gioco, non ha permesso agli organizzatori di portare a termine tutti gli incontri di primo turno: a risentirne, per quanto riguarda i colori italiani, sono stati Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, i cui rispettivi match contro il britannico Fearnley e lo statunitense Bernard sono stati posticipati al pomeriggio di oggi.

Giulio Zeppieri, sceso in campo nella notte italiana, ha superato con un comodo 6-1 6-1 la wild card Niroop Vallabhaneni, garantendosi l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto: ora affronterà il polacco Kolasinski, reduce da una battaglia di tre ore e 13 minuti con il tedesco Schlageter.

Si ferma all’esordio il cammino del veneto Davide Tortora, battuto per 6-1 7-5 dal tennista locale Alexander Lee. Niente da fare anche per Filippo Moroni, che ha tenuto testa per tutto il match al più quotato brasiliano Mateus Alves, numero due del seeding, ma si è dovuto arrendere alla distanza dopo ben tre ore e 15 minuti di gioco.

RISULTATI ITALIANI:

Giulio ZEPPIERI (ITA) [5] b. Niroop VALLABHANENI (USA) [WC] 6-1 6-1

Alexander LEE (USA) [WC] b. Davide TORTORA (ITA) [13] 6-1 7-5

Mateus ALVES (BRA) [2] b. Filippo MORONI (ITA) 3-6 7-6(3) 6-4

Jakub FEARNLEY (GBR) [8] – Francesco PASSARO (ITA) rinviata

Alexander BERNARD (USA) [WC] – Matteo ARNALDI (ITA) [10] rinviata