Roger Federer sul Caso “Lahyani”: “Non è il ruolo dell’arbitro di scendere dalla propria sedia”

Anche Roger Federer ha detto la sua sul “caso di giornata” agli US Open, ovvero sull’intervento del giudice di sedia Mohamed Lahyani in aiuto a un Nick Kyrgios apparso sottotono. La vicenda tocca direttamente anche il renano, visto che sarà proprio l’australiano il suo prossimo avversario nel terzo turno.

Interrogato dai giornalisti, il 37enne ha affermato: “Non è il ruolo dell’arbitro di scendere dalla propria sedia. Deve prendere decisioni dalla sua postazione, non so cosa gli abbia detto, ma è stata una vera e propria discussione e ciò può anche aiutare mentalmente. Ma sono sicuro che una cosa del genere non si ripeterà”. Il nativo di Canberra aveva perso il primo set con Pierre-Hugues Herbert (74) quando l’arbitro svedese è intervenuto per motivarlo ad impegnarsi e il 23enne ha risposto vincendo il match.