Us Open 2018: Berrettini/Seppi al secondo turno, Bracciali/Cecchinato ko in 38 minuti

Giornata in chiaroscuro per quanto concerne gli italiani impegnati nel torneo di doppio maschile agli Us Open 2018. Delle tre coppie al via nel tabellone principale, nella notte italiana hanno avuto modo di esordire Matteo Berrettini/Andreas Seppi e Daniele Bracciali/Marco Cecchinato, mentre ricordiamo che Simone Bolelli e Fabio Fognini erano riusciti a strappare il pass per il secondo turno già la scorsa notte.

Berrettini e Seppi, chiamati ad un’impresa tutt’altro che semplice contro Ben McLachlan e Jan-Lennard Struff, teste di serie numero dodici, sono riusciti ad imporsi in tre set, col punteggio di 7-6(5) 1-6 6-4. Dopo aver vinto il primo parziale al tiebreak per sette punti a cinque, il duo azzurro ha ceduto di schianto la frazione successiva per 6-1, ma non si è fatto prendere dall’inesperienza nel terzo e decisivo set. Smaltate su tre giochi differenti, Berrettini/Seppi hanno avuto la bellezza di sette palle break: ne è bastato concretizzarne una per chiudere 6-4.

Al secondo ostacolo incontreranno il ceco Roman Jebavy e l’argentino Andres Molteni.

Si ferma all’esordio, come da pronostico, l’avventura di Daniele Bracciali e Marco Cecchinato nell’ultimo Slam della stagione. La coppia azzurra ha racimolato appena due giochi contro gli statunitensi Mike Bryan e Jack Sock, 6-1 6-1 il punteggio finale in appena 38 minuti di gioco.

