Us Open: Rafael Nadal passeggia. Ok Serena Williams (VIDEO)

Non ha avuto problemi nemmeno nel secondo turno degli US Open il numero 1 al mondo Rafael Nadal. Il maiorchino ha infatti superato il canadese Vasek Pospisil (ATP 88) con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in poco più di 2 ore di gioco e nel prossimo match se la vedrà con il russo Karen Khachanov (26). Out Andy Murray (382), non ancora al meglio, superato da Fernando Verdasco (31) al quarto set.

In campo femminile ha fatto il suo Serena Williams (WTA 26), strapazzando con un doppio 6-2 la tedesca Carina Witthoeft (101) e assicurandosi così che al terzo turno ci sarà il tanto atteso derby con la sorella Venus (16). Eliminata invece a sorpresa Garbiñe Muguruza (12), battuta per 3-6 6-4 6-4 da Karolina Muchova (202).