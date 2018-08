Us Open 2018: Bolelli/Fognini accedono al secondo turno

Us Open 2018

Buon esordio per Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio maschile agli Us Open 2018. La coppia azzurra, semifinalista a Flushing Meadows nel 2011, ha sconfitto all’esordio i tedeschi Krawietz/Marterer col punteggio di 6-4 3-6 6-3 in due ore e 5 minuti di gioco.

Al secondo ostacolo affronteranno Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, teste di serie numero nove. Al primo turno, la coppia transalpina ha superato Monroe/Smith per 6-3 3-6 7-6(2).

Lorenzo Carini