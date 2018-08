Rafael Nadal: “David Ferrer? Grande professionista ed ottimo amico”

Rafael Nadal è il detentore del singolare maschile agli US Open. Lo spagnolo, che nel 2017 ha sconfitto Kevin Anderson nell’ultimo atto della manifestazione newyorkese, ha aperto la nuova edizione del torneo con una vittoria ai danni del connazionale David Ferrer che, alla sua ultima apparizione in un torneo del Grande Slam, si è dovuto ritirare nel corso del secondo parziale a causa di un problema fisico.

Con la solita sportività, il maiorchino ha speso alcune dichiarazioni sul suo avversario: “Mi dispiace che si sia dovuto ritirare nel corso della sua ultima partita in uno Slam. Sono molto triste per lui: è un ragazzo speciale, col quale ho condiviso la finale del Roland Garros 2013 e ottenuto grandi vittorie in Coppa Davis. E’ una persona bravissima, molto professionale e, soprattutto, lo ritengo un ottimo amico. Mai nessuno, nel circuito, ha speso cattive parole su di lui“.

Nadal ha considerato, inoltre, la poca fortuna avuta da David Ferrer che, seppur talentuoso, si è trovato di fronte, nel corso della sua lunga carriera, giocatori di livello altissimo: “Non è mai riuscito a vincere uno Slam. E’ stato molto sfortunato perché ha dovuto convivere con tre giocatori come me, Djokovic e Federer; allo stesso tempo, va detto che giocatori meno forti di lui sono riusciti a trionfare in un torneo così importante“.

Tornando a parlare del loro incontro di primo turno a Flushing Meadows, Nadal ha dichiarato: “Sapevo che non stava bene fisicamente e ho perso un po’ di concentrazione, poi al termine del settimo gioco l’ho visto scendere a rete e chiedere il ritiro. Le condizioni di gioco, comunque, non erano affatto semplici: c’era un umidità infernale e ho avuto diverse difficoltà, spero che col passare dei giorni tutto migliori“.

Lorenzo Carini